Paper & Tea kommt nach Bielefeld

Die Expansion läuft: Paper & Tea eröffnet im Sommer 2023 in Bielefeld einen weiteren Store in NRW. Allein im letzten Quartal 2022 hatte das Berliner Tee-Label in Düsseldorf, Mönchengladbach sowie in Bonn eröffnet [wir berichteten]. Das neue 120 m² große Ladenlokal in Bielefeld, dessen Vormieter das Modegeschäft Mella war, befindet sich in der Niedernstraße 1, im Herzen der Altstadt in der Nähe zum Alten Markt.

.

„Nach der erfolgreichen Vermittlung in Osnabrück konnten wir jetzt auch einen erstklassigen Standort in Bielefeld für Paper & Tea finden“, erklärt Nadine Brand, die als Consultant Vermietung Retail / Hotel & Hospitality am Osnabrücker Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet. „Paper & Tea sucht ausschließlich nach hochkarätigen Lagen. Der Standort in Bielefeld erfüllt alle Kriterien für einen erfolgreichen Start.“



Erst Ende Januar hatte Paper & Tea die Anmietung eines neuen Stores im 60 km entfernten Osnabrück bekannt gegeben. Die Eröffnung des neuen Stores in der Krahnstraße 30 ist für Frühjahr geplant. Vormieter der 60 m² großen Fläche war Rituals. Neben den neuen Paper & Tea-Stores in Osnabrück und Bielefeld hat Lührmann kürzlich auch ein Ladenlokal in Heidelberg an das Berliner Label vermittelt [wir berichteten].