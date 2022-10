Paper & Tea eröffnet seinen ersten Store in Düsseldorf mitten im gastro-kulinarischen Herzen der Stadt am Carlsplatz 3. Die Eröffnung der 26 m² Ladenfläche findet am letzten Oktoberwochenende statt. Der Carlsplatz ist der älteste noch bestehende Marktplatz in Düsseldorf und bis heute der Wichtigste der Stadt.

.