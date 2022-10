Paper & Tea eröffnet drei Stores in NRW

Paper & Tea setzt seine Expansion in Deutschland fort und eröffnet noch diesen Herbst drei neue Stores in Nordrhein-Westfalen, allesamt in prominenten, hochfrequentierten Innenstadtlagen.

Die erste Eröffnung findet dabei in Düsseldorf statt: Auf nur 26 m² können Kunden ab dem 27.10.22 ihre Entdeckungsreise durch die Welt des Tees mitten im kulinarischen Herzen der Stadt, direkt am Carlsplatz 3, antreten [wir berichteten]. Am 03.11.22 geht es in Mönchengladbach weiter. Paper & Tea bezieht eine 98 m² große Fläche im Minto-Einkaufszentrum. Als dritter Standort folgt Bonn. Im neuen Store in der Remigiusstraße 3 in zentraler Ecklage werden ab dem 17.11.22 auf rund 60 m² alle Sinne von Paper & Tea Kunden geweckt.



Paper & Tea beendet seine Expansion aber nicht in Nordrhein-Westfalen, sondern verfolgt eine umfassende Expansionsstrategie in der DACH-Region und in der EU. Im Zuge dessen wird in diesem Jahr auch erstmals die deutsche Landesgrenze überschritten. Im November 2022 wird der erste österreichische Paper & Tea Store in bester Lage im Herzen der Wiener Altstadt öffnen.