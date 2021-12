Paolo Francesco Calmetta neuer Geschäftsführer bei Girlan Immobilien

Paolo Francesco Calmetta übernimmt das Ruder bei Girlan Immobilien. Seit April 2020 ist Calmetta Eigentümer des Unternehmens [wir berichteten] und wird in seiner neuen Position die strategische Neuausrichtung vorantreiben.

Paolo Francesco Calmetta, international tätiger Unternehmer und Anwalt aus der Schweiz, übernimmt ab sofort die strategische und operative Leitung des Hamburger Spezialisten für Handels- und Gewerbeimmobilien. Der Fokus soll dabei verstärkt auf mittelgroße institutionelle Immobilieneigentümer und -investoren gelegt werden, die über keine eigene Plattform in Deutschland verfügen.



Der bisherige Geschäftsführer Martin Mörl scheidet im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Unternehmen und wird sich neuen Projekten in der Immobilienwirtschaft widmen.



„Wir wollen wesentlich wachsen, sowohl mit Bestands- als auch mit Neukunden“, so der neue Geschäftsführer und Eigentümer von Girlan Immobilien, Paolo Francesco Calmetta. „In den vergangenen anderthalb Jahren haben wir den Hamburger Spezialisten umstrukturiert und die Profitabilität des Unternehmens erhöht“, so Calmetta weiter. Zukünftig wolle man die Stärken des Unternehmens für substanzielles Neugeschäft nutzen. „Insbesondere das Dienstleistungsgeschäft mit mittelgroßen institutionellen Investoren, die über keine eigene Plattform verfügen, wollen wir ausbauen“, so Calmetta abschließend.