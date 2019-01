Pantera plant Serviced Apartments in Böblingen

Die Pantera AG plant in Böblingen in direkter Nähe von Stadthalle und Stadtgarten den Bau von mindestens 64 Serviced Apartments mit 2400 m² Bruttogeschossfläche. Die damit verbundene Investition beträgt ca. 13,5 Millionen Euro. Im Jahr 2022 sollen dann die ersten Böblingen-Gäste in den drei- beziehungsweise vierstöckigen Boardinghäusern in der Tübinger Straße übernachten. Die Serviced Apartments in dem Gebäude werden vollmöbliert und mit Kitchenette sowie Arbeitsplatz ausgestattet. Solche Unterkünfte sind daher ideal für den zunehmenden Teil der Reisenden, die für mehrere Wochen oder sogar Monate in der Stadt bleiben. „Denn bei längeren Aufenthalten sind mehr Wohnlichkeit und Individualität gefragt. Zudem sind solche Unterkünfte deutlich kostengünstiger als die klassische Hotel-Übernachtung“, erläutert Michael Ries, Vorstand der Pantera AG. Bei Bedarf können Gäste aber auch hier alle Leistungen in Anspruch nehmen, die in einem klassischen Hotel geboten werden.

