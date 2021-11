Pantera erhält Baugenehmigung für Büroprojekt im MainBase-Quartier

Die Pantera AG erweitert das Quartier „MainBase“ Langen bei Frankfurt um ein innovatives Bürohaus mit rund 11.600 m² BGF sowie eine Tiefgarage mit 120 Stellplätzen. Auch für diesen Teil des Projektes auf dem ca. 2.500 m² großen Grundstücksabschnitt wurde nun die Baugenehmigung entsprechend des eingereichten Immobilienkonzepts erteilt.

