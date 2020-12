Die Pantera AG kann mit der Verwirklichung der nächsten Serviced Apartment-Immobilie beginnen. Das Projekt in Böblingen mit 73 Einheiten und 15 Stellplätzen, in unmittelbarer Nähe von Stadthalle und Stadtgarten gelegen, erhielt jetzt die Baugenehmigung. Auf dem 1.572 m² großen Grundstück an der Tübinger Straße entsteht damit ein Gebäude mit 4.044…

Fotos: Pantera AG



[…]