Pantera krempelt in Germersheim die Ärmel hoch

Denkmalgeschützter Teil der Stengelkaserne

Alle Hürden genommen: Mit der Präsentation eines städtebaulichen Erschließungsvertrags legen die Stadt Germersheim und die Pantera AG das Fundament für die ehrgeizige Entwicklung eines vitalen Wohnquartiers auf dem 25.000 m² zählenden Areal der ehemaligen Stengelkaserne. Herausforderung wird dabei die Integration denkmalgeschützter, authentisch zu sanierender, Gebäude in ein Umfeld moderner Bebauung sein. Eine Projektgesellschaft der Pantera AG hatte das Grundstück Anfang des Jahres von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIma) erworben, nachdem die Kölner einen zuvor ausgeschriebenen Gestaltungswettbewerb in Kooperation mit den Architekturbüro Archis aus Karlsruhe für sich entscheiden konnten. Das Ingenieurbüro Gerhardt.Stadtplaner.Architekten, ebenfalls aus Karlsruhe, brütet bereits über dem Gesamtkonzept, das als Grundlage für die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens dienen soll.

Pantera will im rheinland-pfälzischen Germersheim bevorzugt Mischangebote unterbreiten: Wohnungen für unterschiedliche Nutzergruppen, also Familien, Singles und Paare; Verkauf sowohl an Selbstnutzer als auch an Kapitalanleger, wobei sich beide Seiten die Waage halten sollen; Neubau-Offerten und sanierte ehrwürdige Gemäuer; schließlich Vertrieb an private und institutionelle Anleger. Nach Angaben der Kölner sind in diesem Sinne bereits einige Eckpfeiler festgeschrieben: So sollen Angebote für studentisches Wohnen installiert und Serviced Apartments für Geschäftsreisende vorgehalten werden. Eine Kombination aus Hotel und Boardinghouse steht fest, bedarf aber in der Ausgestaltung noch des Feinschliffs.



Unter der Prämisse nachhaltigen Bauens wird größtmögliche Energieeffizienz angestrebt, um die Folgekosten für Käufer niedrig zu halten und die Umwelt zu schonen. Schönes Detail in diesem Zusammenhang: Der unter dem Gelände verlaufende, kleine Fluss Queich, der ehemals in Rohre gezwängt wurde, soll wieder „auftauchen“ dürfen - und so dem gesamten Quartier ökologisch guttun. „Eine wichtige ökologische Verbesserung", freut sich Bürgermeister Schaile. In diesem Zusammenhang ist auch die Errichtung von zwei Brücken vorgesehen.