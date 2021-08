Pankower Tor: Nöfer und CKSA Architekten-Entwurf gewinnt

Die 34 Hektar große Bahnbrache am „Pankower Tor“ wird nach Entwürfen des Architekturbüros Nöfer und CKSA Christoph Kohl Stadtplaner Architekten geplant. Es sollen rund 2100 Wohnungen entsehen, von denen knapp ein Drittel mietpreisgebunden sind, eine Schule, Kitas sowie Einzelhandels- und Büroflächen. Der Entwurf setzte sich überraschend durch. Als Favorit galt bis dato der Entwurf von Büro 03Architekten.

.

Der Masterplan „Pankower Tor – Ein lebendiges Quartier mit Zukunft“ von Nöfer und CKSA Christoph Kohl Stadtplaner Architekten wurde von der Jury am Donnerstag zum Sieger des konkurrierenden städtebaulich-architektonischen Workshopverfahrens zur Entwicklung eines Masterplans für das neue Stadtquartier Pankower Tor gekürt. Das Rennen machte nun Nöfer Gesellschaft von Architekten mbH und CKSA Christoph Kohl Stadtplaner Architekten mit Fugmann Janotta Partner Landschaftsarchitekten, Stadt+Verkehr Ingenieurbüro Terfort, Buro Happold. Der denkmalgeschütze Rundlokschuppen am S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf war nicht Bestandteil des Wettbewerbs.



„Der Entwurf hat im Laufe des Workshopverfahrens durch die Hinweise der Jury und das Bürger-Feedback eine besondere Metamorphose durchlaufen“, erklärt die Juryvorsitzende Prof. Christa Reicher. Am Ende überzeugte er durch ein besonders robustes, städtebauliches Gerüst von dem sich die Jury einig war, dass er die größten Umsetzungschancen hat. „Eine angemessene Geschosszahl, große Höfe, Einzelhandel, eine schöne Schule und eine gute Anbindung an die Umgebung und den Panke-Trail – das kriegt man sonst nirgendwo in Berlin“, freute sich Kurt Krieger, der das Workshopverfahren ausgelobt hatte.



Einen Gewinn für ganz Berlin sieht auch Wenke Christoph, Staatssekretärin für Wohnen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen: „Der städtebauliche Entwurf bildet die Grundlage für die Transformation des ehemaligen Rangierbahnhofs hin zu einem neuen Stadtquartier, das vielen Berlinern und Berlinerinnen ein neues Zuhause sein wird. Dass auf dieser seit Jahren brachliegenden Fläche nun schon bald Leben einzieht, ist das Ergebnis der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen dem Land Berlin und dem Vorhabenträger, Krieger.“



Quartiersentwicklung versus Kreuzkröten

Als Gewinn sieht das Vorhaben aber nicht jeder. Der Naturschutzverband NABU will gerichtlich gegen das Vorhaben, für den jetzt binnen der nächsten zwei Jahre der Bebauungsplan aufgestellt werden soll, vorgehen. Grund ist die Kreuzkröte auf der Fläche. Der Investor will die seltene Kreuzkröten-Population nach Brandenburg umsiedeln, laut NABU sei dies aber „grob rechtswidrig“. „Die Maßnahme würde faktisch bedeuten, dass die Art in Berlin ausgerottet wird. Zudem gibt es kein Beispiel, wo eine derartige Umsiedlung funktioniert hat. Der Versuch einer Umsiedlung wäre daher grob rechtswidrig und hat damit keine Aussicht auf Verwirklichung.“, so Rainer Altenkamp, 1. Vorsitzender des NABU Berlin. Als die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz den Plänen im Juni im „zwingenden öffentlichen Interesse“ zustimmte und als “alternativlos" deklarierte, kündigte der Naturschutzbund an, eine Klage am Berliner Verwaltungsgericht einzureichen. Diese Einstufung sei nur ein juristischer Trick, der offenbar das Artenschutzrecht aushebeln soll. “Es ist skandalös, wie alle Beteiligten unbeirrt an einer Planung festhalten, die das Vorkommen der Kreuzkröte auf der Fläche vollständig ignoriert. Und das, obwohl dieses Vorkommen und damit auch die rechtlichen Rahmenbedingungen seit 16 Jahren bekannt sind. Die Verantwortlichen in Senat und Bezirk leiden offenbar unter Realitätsverlust.“, so Altenkamp abschließend.