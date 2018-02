Pankower Tor: Jetzt will der Bezirk keine Mall

Die 1.500 Wohnungen scheinen nun festgezurrt, dafür konzentriert sich der Dissens nunmehr auf die Gestaltung der 27.000 m² Einzelhandelsfläche: Das Tauziehen um das Pankower Tor, jene 40 Hektar auf dem Areal des ehemaligen Güter- und Rangierbahnhofs Pankow, geht weiter. Anfang Januar hatten sich Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bezirk sowie Grundeigentümer und Investor Kurt Krieger auf planerische Eckpfeiler des künftigen Stadtviertels verständigt [wir berichteten]. Sehr tragfähig sind diese offenbar nicht, denn nun möchte der Bezirk keine 27.000 m² große Shopping Mall mehr, sondern ein „städtebaulich anspruchsvolles Ensembles von Gebäuden“, in das auch kulturelle Einrichtungen einziehen sollen und das Event-Flächen vorhält. Kurt Krieger aber will eine klassische Mall – und hat laut Medienberichten anscheinend die Zahlungen an die mit der Projektsteuerung betraute Höcker Project Managers GmbH eingestellt.

.

Der Bezirk reagiert, wenn auch spät, auf die herbe Kritik externer Architekten und Stadtplaner, die vor einem geschlossenen Shopping Center gewarnt hatten [wir berichteten]. Gleichwohl kommt der Sinneswandel nun einem „zurück auf Start“ gleich. Ein Bebauungsplan für das Areal rückt erneut in unabsehbare Ferne. Der Berliner Immobilienkaufmann Krieger äußert sich inzwischen nicht mehr öffentlich zum Projekt – und der Bezirk muss vorläufig auf eigene Rechnung den denkmalgeschützten Lokschuppen konservieren. In Pankow selbst sammeln Bürgervereine derweil Unterschriften – um das Planverfahren für die Bebauung der Brache endlich voranzutreiben.