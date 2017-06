Pankower Tor: Gutachten plädiert für lebendiges Wohnquartier

Kurt Krieger ist Immobilien-Kaufmann und Möbelhändler. Als er sich vor knapp zehn Jahren die Brachfläche des ehemaligen Rangierbahnhofs Pankow sicherte, wollte er in erster Linie zwei riesige Möbelhäuser bauen - die für sich genommen niemals genehmigungsfähig gewesen wäre. Nach acht Jahren zum Teil erbitterter Auseinandersetzung mit dem Berliner Senat und der zeitweisen Androhung, das Areal einfach brach liegen zu lassen, steht eine Planung (und ein städtebaulicher Vertrag) für das Pankower Tor: Mit zwei riesigen Möbelhäusern und einem sehr großen Einkaufszentrum, aber plus 1.000 Wohnungen und zwei Schulen. Nun allerdings schlägt Professor Wolfgang Christ, Inhaber des Urban Index Instituts in Darmstadt, Alarm - und fordert eine Abkehr von der „städtebaulich überholten, monolithisch geprägten American-Mall-Typologie“ und stattdessen die Etablierung eines pulsierenden, lebendigen Wohnviertels auf der für Pankow so wichtigen Fläche zwischen Zentrum und S-Bahnhof Heinersdorf.

.

Das Gutachten macht auch die in der Öffentlichkeit weithin unbekannten Dimensionen anschaulich: ca. 420 mal 80 Meter sollen allein die Ausmaße des Shopping Centers sein, in das der Pankower Marktplatz gleich zwei Mal der Länge nach passen würde. Zum Vergleich: Das „Alexa“ am Alexanderplatz misst nur ca. 265 mal 90 Meter. Beim „Pankower Tor“ sind vier Geschosse Parken mit 2400 Pkw-Plätzen sowie weitere 500 bei den Möbelhäusern vorgesehen, erreichbar über eine eigene 1,4 km lange Zufahrtstraße. Das bedeutet bis zu 24.000 Personen täglich, die mit dem Auto an- und abreisen. Struktur und Form des Shopping Centers mit zweieinhalb Geschossen Verkaufsfläche sind nach innen orientiert. An der Berliner Straße befindet sich der Haupteingang für Fußgänger, am gegenüber-liegenden Ende der für PKW. Die Visualisierung des Centers zeigt mithin die Standardversion einer klimatisierten Mall, wie sie in den USA der 1960er Jahre gebaut wurde – ohne Bezug zur Umwelt.



Das Fachmarktzentrum (Möbelhäuser) wird von drei großvolumigen Solitärbauten mit ebenerdigen Parkplatzflächen geprägt. Üblicherweise sind die Gebäude nahezu fensterlos. Der größte Bau hat eine Grundfläche von mehr als zwei Hektar und ist 20 Meter hoch. Das entspricht etwa dem sechsfachen Volumen der von den beiden parallel stehenden Bürozeilen gebildeten Zentrale der DB Netz AG an der Granitzstraße. „Die baulich-räumliche Struktur des Möbel-und Fachmarktzentrums, flankiert von neuem Wohnviertel, Kissingenviertel und Prenzlauer Allee und in direkter Nachbarschaft zum Pankow-Heinersdorfer S-Bahnhof, ist identisch mit peripheren Standorten auf der ‚Grünen Wiese’“, so die Kritik von Prof. Christ.



Die Anziehungskraft der versprochenen Wohnungen wird indes äußerst gering sein, weil das geplante Viertel an drei Barrieren grenzt: im Westen an das Center, im Norden an die Centerzufahrtsstraße/ Bahntrasse und im Osten an die Möbelmärkte. Wegebezüge zur Nachbarschaft, erst recht attraktive, gibt es kaum; das neue Wohnviertel wäre vom gewachsenen Pankow weitgehend isoliert. Die Bewohner würden auf einem weitgehend geschlossenen Areal, eingekesselt von großflächigen Handelsbauten, leben. In seinen Augen unsinnig, denn in einem Umkreis von 10 x 10 km befinden sich derzeit neun Shopping Center und 13 Fachmarktzentren. Sie alle sind mit ÖPNV oder Pkw in maximal zwanzig Minuten vom ‚Zentralen Versorgungsbereich’ Pankow erreichbar. Eröffnet die „East Side Mall“ 2018, kommen nochmals knapp 40.000 m² Verkaufsflache und etwa 110 Geschäfte hinzu. Märkte und ´Mitten´ konkurrieren also auf engstem Raum miteinander“, erläutert Christ.



Alternativkonzept „Urbane Mitte Pankow“

Im Kern schlägt der Stadtplaner ein Neubauviertel mit 5.000 Wohnungen, ein vitales Quartier für 10.000 Menschen vor und stützt sich auf sein städtebauliches Gutachten, das er im Auftrag der Deutsche Immobilien Gruppe (DI-Gruppe) erstellt hat. In der Führungsetage sitzt die Jagdfeld-Familie, die in der Hauptstadt die Einkaufszentren „Forum Köpenick“ und eben das „Rathaus-Center Pankow“ betreibt (das von der avisierten Mall natürlich direkt betroffen wäre). Gleichwohl: Das Alternativkonzept erscheint in seiner angedachten Kleinteiligkeit durchaus nachdenkeswert. Aktuell herrscht allerdings ohnehin erst mal (wieder) Stillstand: Eine zeitliche Planung für die notwendigen Abstimmungen in den einzelnen Gremien existiert nicht.



Christ arbeitet in seinem Alternativkonzept heraus, dass Urbanität im Zeitalter der Digitalisierung ein starker Standortfaktor in der Konkurrenz um Einwohner, Unternehmen, Arbeitskräfte und Touristen ist. „Eine ‚lebendige’ Mitte ist ein inspirierender Ort. Aufenthaltsqualität wirkt anziehend. Gerade was nicht digitalisierbar ist, gewinnt heute an Wertschätzung. Die ´Urbane Mitte´ sollte die Blaupause für die Stadtentwicklung in Pankow sein. Deren Wertmaßstab ist Qualität statt Quantität, Komplexität statt Kulisse und Authentizität statt Austauschbarkeit: Urbanität ist die neue Zentralität“, so der Gutachter.





Visualisierung des Alternativkonzepts „Urbane Mitte“.



Und lebendig gehe es in Pankows Mitte rund um Berliner und Breite Straße gerade deshalb zu, weil dort Wohnen die prägende Nutzungsart ist, die durch kleinteiligen Einzelhandel, Gastronomie und bzw. Arztpraxen in einem Haus sinnvoll ergänzt wird. „Ein klarer Standortvorteil, wenn es darum geht, Einkaufen in einen Mix aus Etwas-Erleben, Sich-Treffen, Unterhaltung, Community Feeling, Sich- Inspirierenlassen zu verwandeln. Zusammen mit dem Trend, am besten mittendrin zu wohnen, entwickeln sich urbane Stadtquartiere zu analogen Ankern im digitalen (Waren-)Meer. Der Startvorteil Pankows ist der sehr hohe Wohnwert in Verbindung mit landschaftlicher Identität, selbst im Zentrum. Und all das nachhaltig ÖPNV- vernetzt“, erläutert Prof. Christ.