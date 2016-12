Bezirk will Denkmalschutz gegen Investor Krieger zwangsweise durchsetzen

Rundlokschuppen

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Projektes Pankower Tor hat der Streit um Erhalt oder Abriss eines baufälligen, jedoch denkmalgeschützten Lokschuppens eine neue Eskalationsstufe erreicht. Sören Benn, Pankower Bezirksbürgermeister und in Personalunion Leiter der Pankower Stadtentwicklung teilte im Tagesspiegel mit, dass der Bezirk eine von Investor Krieger missachtete Anordnung zur Grundsicherung eines Lokschuppens in der Nähe des S-Bahnhofs Heinersdorf auf dem Wege der Ersatzvornahme durchsetzen will. Dem gegenüber beharren Kriegers Anwälte beharren jedoch auf der Position, dass die vom Bezirk verlangten Sicherungsmaßnahmen baurechtlich nicht zulässig sein.

.

Die Auseinandersetzung belastet die Entwicklung des von Investor Krieger geplanten Projektes Pankower Tor seit Jahren. Das Projekt sieht den Bau eines Einkaufszentrums, von 1.000 Wohnungen sowie Infrastruktureinrichtungen vor. Das denkmalgeschützte Lokschuppenensemble soll nach den Vorstellungen von Denkmalschützern saniert und in einen geplanten Schulbau integriert werden.