Pangaea Life lanciert neuen Wohnfonds

Die zur Versicherungsgruppe Die Bayerische gehörende Pangaea Life schickt ihren Wohnfonds „Blue Living“ ins Rennen. Der Investitionsfokus des neuen Sondervermögens mit einem Zielvolumen von 400 Mio. Euro liegt auf nachhaltigen Neubau-Wohnimmobilien.

.

Aktuell konzentriert sich der Fonds auf die Top-7-Metropolregionen und hält die folgenden sechs Neubau-Projekte in und um Berlin, Düsseldorf und Hamburg im Startportfolio:



• 252 Wohneinheiten in Schönefeld in der Nähe des neu eröffneten Flughafens BER mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 13.171 m², die bereits im Juli fertiggestellt wurden

• 133 Wohn- und 221 Gewerbeeinheiten in Berlin-Reinickendorf in der Nähe des Tegeler

Sees mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 22.986 m², die Fertigstellung ist für Q4/2023 geplant

• 159 Wohneinheiten in Hamburg Wandsbek-Marienthal mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 13.730 m², die Fertigstellung ist ebenfalls für Q4/2023 geplant

• 189 Wohn- und sieben Gewerbeeinheiten in Düsseldorf Pempelfort in zentraler Lage und Nähe zum Hauptbahnhof mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 5.791 m², die Fertigstellung ist für Q2/2023 geplant

• 223 Wohn- und sieben Gewerbeeinheiten in Düsseldorf-Oberbilk mit einer vermeitbaren Gesamtfläche von 20.670 m², die Fertigstellung ist für Q4/2023 geplant

• 317 Wohneinheiten in Falkensee mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 23.450 m², die Fertigstellung ist für Q3/2024 geplant.



Als Asset Manager des Fonds fungiert die Empira AG.