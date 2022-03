Pandion und Stadt Düsseldorf küren Siegerentwurf für Belsenpark II

Ein weiterer Schritt für das Projekt „Belsenpark II“ im Stadtteil Oberkassel wurde erreicht: Der Entwurf des Amsterdamer Büros UNStudio mit Okra Landschaftsarchitekten wurde als Sieger für die Entwicklung des Mixed-Use-Hochhauses gekürt. Insgesamt nahmen 11 Teams an dem Wettbewerb teil.

.