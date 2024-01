Pandion und Bauwert „tauschen“ Führungspersonal

Mathias Groß (46), bislang Berliner Niederlassungsleiter bei Pandion, wechselt zum 1. Mai dieses Jahres zu Bauwert, um dort die Nachfolge von Tim Obermann anzutreten. Dieser wird zum 1. Februar indes den bisherigen Job von Mathias Groß als neuer Leiter der Pandion Niederlassung Berlin übernehmen.

.

Bauwert treibt mit der partiellen Reorganisation, der Verstärkung der zweiten Führungsebene und mehreren Neueinstellungen die Wachstumsstrategie weiter voran. Die Neuordnung spiegelt darüber hinaus das verstärkte Engagement der Bauwert bei gemischtgenutzten Projekten und ganzheitlichen Quartiersentwicklungen wider. Erfolge feierte das Unternehmen zuletzt mit seinem Projekt Neue Bockbrauerei in Berlin-Kreuzberg. Mit ihm gewann es einen Preis als beste Wohnungsbauentwicklung [wir berichteten].



Mathias Groß (46), der zuletzt neun Jahre als Niederlassungsleiter der Pandion Real Estate GmbH in Berlin, tätig war, wird die Leitung des neu strukturierte Bereichs Immobilieneinkauf, Projektentwicklung und Vertrieb ab Mai leiten. Die Bereiche Akquisition und Projektentwicklung Wohnen wurden bisher von Tim Obermann geleitet, der Bauwert Ende Januar 2024 auf eigenen Wunsch verlassen hat. Er startet auf der bisherigen Position von Mathias Groß bei Pandion. Seinen neuen Job als Leiter der Berliner Niederlassung wird Obermann am 1. Februar antreten.



Tim Obermann war bei Bauwert zuletzt als Leiter Projektentwicklung Wohnungsbau verantwortlich. Zuvor war er in leitenden Positionen in verschiedenen Architekturbüros, darunter Gerkan Marg und Partner sowie Foster and Partners, und als Senior Projektentwickler für die Instone Real Estate GmbH tätig. Er studierte Architektur an der TU Berlin, an der er auch seit 2019 als Dozent im Studiengang Real Estate Management unterrichtet.