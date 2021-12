Pandion übergibt The Shelf und The Grid an DWS

Die Pandion AG hat die beiden Bürogebäude Pandion Officehome The Shelf und Pandion Officehome The Grid im Berliner Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg fertiggestellt und an die DWS übergeben. Immobilienfonds des Vermögensverwalters hatten die Objekte im Frühjahr 2020 erworben.

