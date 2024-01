Pandion übergibt Kita im Berliner Midtown

Pandion hat in Berlin-Friedrichshain die Erdgeschossfläche an den Betreiber Fröbel-Kindergarten übergeben. Insgesamt bis zu 56 Kinder finden ab nun in den hellen Räumlichkeiten des Brauhausgebäudes Pandion Alte Mälzerei und auf dem Außenspielplatz viel Raum zum Toben.

.

Bereits bei der Planung der denkmalgerechten Sanierung und des Innenausbaus von insgesamt sechs Gruppenräumen, zusätzlichen Spielflächen, Kinderateliers und Werkstätten auf etwa 580 m² wurde neben den Anforderungen an Sicherheit, Standfestigkeit, Brandschutz oder Raumakustik auch an die Bedürfnisse der Kinder gedacht. „Nach erfolgreicher Umsetzung sämtlicher Anforderungen des Denkmalschutzes sowie aller behördlichen und technischen Auflagen präsentiert sich das Ergebnis als herausragende Kindertagesstätte in Berlin. Das erklärte Ziel, einen einzigartigen Ort für Kinder zu schaffen, wurde durch die engagierte Zusammenarbeit unseres hochqualifizierten Teams mit außergewöhnlichem Augenmerk auf Detailtreue erreicht“, so Florian Koch, Projektentwickler von Pandion.



Auch die beiden 620 und 650 m² großen Etagen oberhalb der Kita in der Pufendorfstraße 3 wurden von Pandion denkmalgerecht saniert und für eine zukünftige Büro- bzw. Gewerbenutzung ausgebaut. Für eine optimale Aufenthaltsqualität sorgen großflächige Fensteröffnungen und die sichtbaren Mauerwände und Deckenkappen lassen ein einzigartiges Raumgefühl entstehen. Die exklusiven Flächen sind aktuell in der Vermietung. Das Gebäude wird darüber hinaus zum Kauf angeboten. In unmittelbarer Nachbarschaft von Pandion Alte Mälzerei baut der Projektentwickler auf einem 16.150 m² großen Grundstück das neue Stadtquartier Pandion Midtown mit 474 Miet- und Eigentumswohnungen.