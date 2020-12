Pandion steuert auf erneutes Rekordergebnis zu

Die Pandion AG wird auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2020 ein neuerliches Rekordergebnis erzielen. Dies teilte der Immobilienentwickler heute mit. Gemäß Hochrechnungen für das laufende Jahr wird die bisherige EBITDA-Prognose von Anfang Oktober 2020 (85,8 Mio. Euro) mit 86,2 Mio. Euro sogar leicht übertroffen. Mit etwa 47,3 Mio. Euro wird der Jahresüberschuss knapp 30 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis und fast 18 Mio. Euro über dem bisherigen Rekordergebnis der Gruppe aus dem Jahr 2018 liegen. Die gute Ergebnisentwicklung wird sowohl durch das Kerngeschäft der Eigentumswohnungsverkäufe in Berlin, München, Köln, Düsseldorf und Bonn als auch durch den Verkauf zweier Büroprojekte in Berlin (Pandion The Shelf und Pandion The Grid) getragen [wir berichteten].

