Pandion stellt urbanes Wohnungsbauprojekt in Kreuzberg vor

Fußläufig vom Berliner Potsdamer Platz und dem Park am Gleisdreieck hat Pandion ein weiteres Entwicklungsgrundstück aus dem Bestand von Art-Invest erworben. Auf dem am Halleschen Ufer gelegenen 3.300 m² großen Grundstück wird der Projektentwickler bis 2024 ein urbanes Wohnbauprojekt realisieren.

Geplant ist ein Neubau mit 78 Wohneinheiten, 38 Tiefgaragen- und 150 Fahrradstellplätzen sowie einem begrünten Innenhof in Zusammenarbeit mit einem namhaften Berliner Architekturbüro geplant. Die Bruttogeschossfläche beträgt rund 8.100 m². Der Verkauf der Wohnungen wird voraussichtlich im Juli 2022 starten. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.



Das Vorhaben ist Teil eines gemischten Quartiers, das von der Art-Invest Real Estate und der Degewo im und um den ehemaligen Postbank-Tower an der Schnittstelle zwischen Mitte und Kreuzberg, entsteht [Grünes Licht für Baupläne auf dem Postscheckamt-Areal].



„In unmittelbarer Nähe zum Landwehrkanal schaffen wir in einem sehr begehrten Umfeld ein attraktives Wohnungsangebot. Das Hallesche Ufer gehört mittlerweile zu den Top-Locations Berlins. An der Schnittstelle von Mitte und Kreuzberg gelegen, verbindet es die Vorzüge von kurzen Wegen in die City mit einer unmittelbaren Nähe zu den Kreuzberger Altbaukiezen mit ihrer tollen Gastronomie und besonderen urbanen Atmosphäre“, kommentiert Mathias Groß, Pandion-Niederlassungsleiter Berlin.