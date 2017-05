Pandion in den Startlöchern auf dem Areal des Franziskanerklosters in Düsseldorf

Die Flächen sind knapp: Innerstädtische Flächenpotenziale, wie das Areal des Franziskanerklosters, stehen daher besonders im Fokus der Politik, denn das Franziskanerkloster verlässt nach über 160 Jahren den Standort an der Immermannstraße/Oststraße. Investor des fast 20.000 m² großen Areals ist bereits seit 2014 der Projektentwickler Pandion, der auf diesen Flächen einen Wohnungsneubau sowie Büroflächen plant. Der Baustart für das Projekt ist laut des Entwicklers noch in diesem Jahr geplant.

.

„Hier bietet sich die Chance, mitten in der Innenstadt neuen und zudem noch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Der Siegerentwurf von Römer Partner Architekten nimmt die städtebaulichen Bezüge aus dem Umfeld auf und entwickelt diese konsequent weiter“, so Cornelia Zuschke, Düsseldorfs Beigeordnete für Planen, Bauen und Grundstückswesen.



Für die Realisierung des Projekts wurde bereits im Frühjahr 2014 ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Als Sieger ging der Entwurf von Römer Partner Architekten aus Köln hervor. Auf der Grundlage des Siegerentwurfes wurde durch die Landeshauptstadt, gemeinsam mit dem Investor der Bebauungsplan entwickelt, der am 13. Juli im Rat förmlich als Satzung beschlossen werden soll. Am Freitag, 19. Mai, wird die Bezirksvertretung 1 die Vorlage in ihrer Sitzung beraten.





Die Animation der geplanten Bebauung auf dem Areal des Franziskanerklosters in der Innenstadt.



Die Planungen sehen auf 17.000 m² insgesamt 138 Wohneinheiten vor, und damit deutlich weniger als ursprünglich geplant. Denn die „alten“ Pläne sahen 170 Wohnungen vor. Zudem sind 86 der Wohnungen Eigentumswohnungen, was bedeutet, dass der ursprünglich diskutierte preisgedämpfte und sozial geförderte Wohnraum offensichtlich etwas zusammengeschrumpft ist. Die Wohnbebauung ist in erster Linie im Blockinneren und entlang der Klosterstraße vorgesehen sowie entlang der Oststraße ab dem 1. Obergeschoss. Der Erdgeschossbereich an der Oststraße soll für Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleister sowie eine Großtagespflege zur Verfügung stehen. Die geplante Anordnung der Baukörper lässt an der Immermannstraße/Oststraße einen kleinen vorgelagerten Platz entstehen. Diese besondere städtebauliche Situation wird durch eine Überhöhung des hier geplanten Baukörpers mit vierzehn Geschossen und einer absoluten Höhe von rund 52 Metern betont. In dem Hochpunkt ist aktuell auf 8.700 m² eine Büronutzung sowie im Erdgeschoss eine Gastronomie vorgesehen.