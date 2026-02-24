Pandion sichert 100 Mio. Euro für Projektportfolio

Pandion stellt die Weichen neu: Mit 100 Mio. Euro von Värde Partners stärkt der Kölner Projektentwickler sein Portfolio aus 13 Wohnprojekten in deutschen A-Städten. Parallel wurde mit Wirkung zum 30. Januar 2026 die Unternehmensanleihe rechtlich wirksam prolongiert. Mit dem Inkrafttreten der angepassten Anleihebedingungen ist dieser Prozess formal abgeschlossen und ein weiterer wesentlicher Schritt zur Stärkung der finanziellen Handlungsfähigkeit des Unternehmens vollzogen.

.

Die abgeschlossenen Maßnahmen stärken die finanzielle Basis des Unternehmens und schaffen die strukturellen Voraussetzungen für die weitere Umsetzung des Projektportfolios. „Mit dem Closing der Finanzierung mit Värde sowie der Prolongation der Unternehmensanleihe haben wir die Grundlage geschaffen, um unsere Corporate-Finanzierung neu zu ordnen, sodass wir nun unseren Fokus wieder auf das Projektgeschäft richten können“, sagt Knodel, Vorstand der Pandion AG.



„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Pandion und darüber, eine flexible Finanzierung bereitzustellen, die es dem Unternehmen ermöglicht, an seine langjährige Erfolgsbilanz bei der Realisierung hochwertiger Wohnimmobilien in ganz Deutschland anzuknüpfen“, sagt Kumar, Managing Director bei Värde Partners. „Diese Transaktion spiegelt unser Vertrauen in die Attraktivität des deutschen Wohnimmobilienmarktes sowie in die Fähigkeit von Värde wider, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen bereitzustellen, die die Entwicklung erstklassiger Immobilienprojekte in ganz Europa unterstützen.“