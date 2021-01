Noch ist das Ergebnis vorläufig, aber mit einem Jahresüberschuss von rund 47,3 Mio. Euro hat der Projektentwickler in 2020 ein erneute Rekordergebnis eingefahren. An diesem Ergebnis wollen die Kölner auch 2021 anknüpfen und haben bereits zum Jahresauftakt die Akquisition von weiteren Grundstücken gemeldet, um ihren Wachstumskurs in A-Städten und wirtschaftsstarken…

Fotos: Pandion AG



[…]