Von der Fahrt durch den Düsseldorfer Rheinufertunnel kennt man die Brache auf dem ehemaligen Siemensgelände in Unterbilk. Dort will der Kölner Projektentwickler Pandion zukünftig hoch hinaus: An der Völklinger Straße 2, zwischen dem lebendigen Lorettoviertel und dem durch anspruchsvolle Architektur geprägten Medienhafen entsteht mit dem Bürogebäude Pandion Rise eine neue…

[…]