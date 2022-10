Pandion Officehome Francis ist vollvermietet

Pandion meldet die Vollvermietung des Officehome Francis in der Düsseldorfer Innenstadt. Die Mietverträge der letzten drei freien Büroetagen wurden im September 2022 unterzeichnet. Zu den insgesamt vierzehn Mietern zählen renommierte Firmen aus den Branchen Unternehmens- und Personalberatung, Recht, IT und Immobilien. Das 2021 fertiggestellte Objekt wurde bereits im August 2021 an die Real I.S. AG verkauft [wir berichteten].

.