Pandion gründet Gesellschaft für Optimierung der Gebäudeplanung

Pandion hat mit der Pandion Engineering GmbH eine neue Geschäftseinheit gegründet. Der Fokus der Unternehmenstochter liegt auf der wirtschaftlichen und technischen Optimierung der Planungsphase. Die Geschäftsführung übernimmt Thomas Zahlmann.

Die Gesellschaft fungiert als Bindeglied zwischen der Projektentwicklung und dem Projektmanagement und sorgt für eine zusätzliche Begleitung aller Prozesse von der Theorie in die Praxis. Geschäftsführer Zahlmann leitet neben der neuen Geschäftseinheit seit Dezember 2021 die Pandion Projektmanagement GmbH [wir berichteten]. Die Gesellschaft wurde bereits zum 1. Januar 2022 als Tochter der Pandion AG gegründet und hat ihren Sitz in Köln.



„Anzahl, Größe und städtebauliche Relevanz sowie die technische Komplexität unserer Projekte nehmen stetig zu – auch vor dem Hintergrund aktueller und zukünftiger Nachhaltigkeitsanforderungen. Die Gründung der Pandion Engineering GmbH als neue technische Geschäftseinheit war daher ein logischer Schritt auf dem Weg zu einer weiteren Optimierung unserer Planungs- und Bauprozesse“, so Reinhold Knodel, Vorstand der Pandion AG.



Ab sofort begleitet die Pandion Engineering alle Projekte des Unternehmens von Beginn bis zur erfolgreichen Fertigstellung. Die Gesellschaft berät die Projektentwicklung von Pandion mit technischem und wirtschaftlichem Knowhow im Hinblick auf technische Innovationen, Qualität, Planung, Kosten und Termine. Das zugehörige Team hat sich in den vergangenen Monaten aus langjährigen eigenen Mitarbeitern sowie aus neu gewonnen Zugängen geformt und besteht aus technischen Consultants, Kalkulatoren, Tragwerksplanern und BIM-Managern.