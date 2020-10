Pandion gewinnt Kienbaum und Kosmetikunternehmen La Prairie

In einer von Düsseldorfs Top-Innenstadtlagen an der Immermannstraße 20 begrüßt der Kölner Immobilienentwickler Pandion seine ersten hochkarätigen Mieter im Büroobjekt Pandion Francis: Die ursprünglich aus Köln stammende Personal- und Organisationsberatung Kienbaum Consultants International sowie das Kosmetikunternehmen La Prairie aus Baden-Baden.

Klaus Küppers, Leiter der Kölner Pandion-Niederlassung, zeigt sich zufrieden mit dieser Entwicklung: „Das Segment Büro und Gewerbe wird für uns als Unternehmen immer wichtiger. Dabei legen wir den Fokus konsequent auf exklusive Lagen für exklusive Mieter. Die ersten erfolgreichen Vermietungen im Pandion Francis gehen also genau in die richtige Richtung.“



Das Lead-Maklerhaus Anteon hatte im September den Mietvertrag mit Kienbaum unterschriftsreif gemacht, der Makler Colliers International betreute erfolgreich den Kontakt zu La Prairie, die Anfang 2021 ihre Firmenzentrale in das Gebäude verlegen werden. In dem ideal zwischen Düsseldorfer Hauptbahnhof und Königsallee gelegenen 14-geschossigen Büro-Hochhaus sind damit die Etagen 10 bis 12 vermietet. Insgesamt verfügt das Bürogebäude über 5.400 m² Bürofläche, die flexibel vertikal miteinander kombinierbar sind.



Auch Fabian Kienbaum, CEO des gleichnamigen Kölner Beratungshauses, legt Wert auf ein Büro in Innenstadtlage: „Mit über 60 Jahren Präsenz in Düsseldorf fühlen wir uns der Stadt und den Menschen tief verbunden. Nachdem wir die letzten Jahre im Medienhafen ansässig waren, freuen wir uns, nun wieder in die Innenstadt zurückzukehren. Wir haben diese Standortentscheidung im New Work Sinne ganz bewusst in Ergänzung zu unserem Kölner Headquarter getroffen, um die Bedarfe unserer rheinländischen Kunden und Mitarbeitenden flexibel zu bedienen.“



In das oberste 13. Geschoss zieht Pandion selbst ein. „Über den Dächern der Landeshauptstadt ist für uns genau der richtige Ort, um einen Showroom zu eröffnen“, erläutert Küppers. „Wir engagieren uns bereits seit vielen Jahren in Düsseldorf und realisieren derzeit einige Großprojekte wie beispielsweise das Bürohochhaus Pandion Rise an der Völklinger Straße und eine Quartiersentwicklung am Albertussee in Heerdt mit über 700 Wohnungen. Es lohnt sich also, an zentraler Stelle repräsentative Ausstellungs- und Vertriebsflächen für unsere Erwerber und Partner einzurichten.“



Die Architekten des Bürogebäudes Pandion Francis stammen vom Kölner Büro Römer Kögeler und Partner, der besonders wertig gestaltete Eingangsbereich folgt den Plänen des ebenfalls in Köln ansässigen Designstudios a.s.h.