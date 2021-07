Pandion hat die bundesweit bisher größte Anmietung in der Assetklasse Büro im Jahr 2021 unter Dach und Fach gebracht. Noch vor Baubeginn hat der Entwickler sein Projekt „Pandion Soul“ in München-Haidhausen komplett an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BimA) vermietet. Nutzer des 45.000 m² großen Neubauprojekts am südlichen Eingang des Werkviertels…

Fotos: Pandion AG



[…]