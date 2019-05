Pandion feiert Richtfest inmitten der City West

In zentraler Lage am Kurfürstendamm, zwischen KaDeWe und Gedächtniskirche, feiert der Projektentwickler Pandion Richtfest für sein neues Berliner Wohnbauprojekt Pandion The Haus. Auf einem etwa 1.500 m² großen Grundstück im Stadtteil Charlottenburg entsteht ein Neubau mit 65 Eigentumswohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. Das Gebäude wird hochwertige Ein-bis-Vier-Zimmerwohnungen mit Wohnflächen zwischen 37 und 148 m² bieten.

