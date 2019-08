Pandion feiert Richtfest in der Düsseldorfer City

In zentraler Lage auf dem Gelände des früheren Franziskanerklosters an der Ost- und Immermannstraße feiert der Projektentwickler Pandion Richtfest für sein neues Düsseldorfer Wohn- und Bürobauprojekt Pandion Francis. Auf einem etwa 7.300 m² großen Grundstück in der Düsseldorfer Stadtmitte entstehen ein Wohnquartier mit insgesamt 144 Wohnungen und ein Bürogebäude mit 14 Geschossen und rund 5.400 m² Bürofläche.

