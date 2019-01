Pandion erwirbt zwei Grundstücke in Berlin

Geplanter Büroneubau

© CollignonArchitektur

Die Pandion AG hat zwei Grundstücke mit insgesamt 31.400 m² Fläche in Berlin erworben. Dabei handelt es sich zum einen um ein circa 19.000 m² großes Grundstück in der Asgardstraße in Berlin-Pankow. Auf dem derzeit brachliegenden Gelände soll ein Wohnquartier entstehen. Weitere etwa 12.400 m² hat der Kölner Projektentwickler in der Persiusstraße an der Ecke Bödikerstraße in Friedrichshain-Kreuzberg erworben. Dieses Grundstück wird in zwei Bauabschnitten entwickelt. Im ersten Schritt entsteht ein Bürogebäude mit rund 9.000 m² BGF, für das die Planungen schon fortgeschritten sind. Im zweiten Bauabschnitt wird ein Architekturwettbewerb ausgelobt. Für das Gesamtgrundstück liegt bereits ein Bauvorbescheid mit in Summe 51.383 m² BGF vor.

.

„Pankow ist ein sehr attraktiver und beliebter Wohnbezirk. Er weist das höchste Bevölkerungswachstum in Berlin auf“, erklärt Mathias Groß, Leiter der Pandion Niederlassung in Berlin. Schon jetzt hat Pankow die höchsten Fertigstellungsraten im Wohnungsbau zu verzeichnen. Um dieser wohnungspolitischen Herausforderung auch künftig gerecht zu werden, hat der Bezirk ein Wohnbaukonzept entwickelt, das weitere Wohnbauflächenpotenziale wie in der Asgardstraße ermitteln soll. Das Grundstück ist derzeit noch als Abfallfläche im Flächennutzungsplan aufgeführt, ist aber ideal für die Wohnnutzung geeignet. So ist die S-Bahn-Station Heinersdorf fußläufig entfernt und von dort sind es nur etwa 20 Minuten bis zum Alexanderplatz.



Das Grundstück in Friedrichshain-Kreuzberg ist für Büro- und Gewerbenutzung vorgesehen. Von der nahe gelegenen S-Bahn-Station Ostkreuz aus beträgt die Fahrzeit bis zum Bahnhof Alexanderplatz lediglich zehn Minuten.