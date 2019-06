Pandion erwirbt 307 Mio. schwere Projektentwicklung von Officefirst

Pandion hat in Düsseldorf-Unterbilk ein rund 18.400 m² großes Grundstück von Officefirst angekauft. In der Völklinger Straße entstehen 12.000 m² Wohn- sowie 35.000 m² Bürofläche. Geplant sind insgesamt 160 Wohnungen, davon rund 60 im geförderten Wohnungsbau - das entspricht der im Düsseldorfer „Handlungskonzept Wohnen“ vorgegebenen Quote von 40 Prozent. Das Gesamtprojektvolumen beträgt laut des Kölner Projektentwicklers 307 Millionen Euro, davon 245 Millionen Euro für die Gewerbeentwicklung und 62 Millionen für den Bereich Wohnen. Der Baubeginn für das Projekt auf dem ehemaligen Areal der Siemens-Zentrale soll Ende 2020 erfolgen. Die Fertigstellung der Wohnungen ist für Ende 2022 vorgesehen, die Büroflächen sollen bis Mitte 2023 realisiert sein.

.

Ein rechtskräftiger Bebauungsplan existiert bereits, die Kölner Architekten Caspar Schmitzmorkramer haben 2016 den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen: Ihr Konzept sieht zwei Gebäudeblöcke, das “Carré West” und das “Carré Ost” vor, die über einen öffentlichen Boulevard miteinander verbunden sind. Dabei entstehen die Büros im Westen zur Völklinger Straße und der Wohnbereich im Osten zur Neusser Straße. Sowohl die Wohn- als auch die Bürogebäude umfassen 6 Geschosse, zusätzlich entsteht als architektonischer Hochpunkt ein 18-geschossiges Bürohochhaus [Düsseldorf: Officefirst baut Tower und Wohnungen auf dem Siemens-Areal].



„Pandion ist bereits seit Jahren erfolgreich in Düsseldorf tätig. Nach Projekten im Le Quartier Central und aktuellen Bauvorhaben in Stadtmitte und Heerdt freuen wir uns, ein neues Projekt im beliebten Unterbilk in direkter Nachbarschaft zum attraktiven Medienhafen zu realisieren. Neben Wohnungen wird dort auch Gewerbe entstehen – ein Bereich, den wir bei Pandion seit Jahren konsequent ausbauen“, so Klaus Küppers, Leiter Projektentwicklung bei Pandion.



Das Grundstück zeichnet sich durch seine zentrale und verkehrsgünstige Lage aus: Es existieren sehr gute Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr mit S-Bahn, Straßenbahn und Bus. Fußläufig erreicht man in wenigen Minuten die Uferkante des Medienhafens. Hauptbahnhof und Altstadt sind ebenfalls in wenigen Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und auch die Autobahn befindet sich ganz in der Nähe.