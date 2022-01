Pandion erreicht am Albertussee nächste Etappe

Der Kölner Projektentwickler kann sein Bauvorhaben am Albertussee in Düsseldorf-Heerdt weiter vorantreiben. Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan mit dem Namen „Heerdterhof-Garten“ im Amtsblatt ist ein wichtiger Meilenstein erreicht worden.

