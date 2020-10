Pandion eröffnet Niederlassung „Unter den Linden“

Pandion ist in der Hauptstadt weiter auf Wachstumskurs: Die Niederlassung Berlin vergrößert sich und bezieht bis Ende Oktober ihre neuen Büroflächen im Gebäude Upper East am Boulevard Unter den Linden 14. Am neuen Standort können mehrere Bereiche, zum Beispiel die Projektentwicklung, die Bauleitung sowie die technische Leitung zusammengeführt werden. Im Upper East arbeiten nun alle Mitarbeiter des Projektentwicklers in Berlin unter einem Dach.

.

„Pandion arbeitet in der Hauptstadt an vielen und auch sehr bedeutenden Projekten, hierzu zählen zum Beispiel das Projekt Midtown auf dem Gelände der ehemaligen Böhmischen Brauerei oder der ,Ostkreuz Campus‘. Wir wachsen weiter und verstärken uns auch personell kontinuierlich. Deshalb ist es sehr erfreulich, dass in den neuen Büroräumen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Niederlassung unter einem Dach sitzen. Das stärkt unser Team und vereinfacht die Zusammenarbeit, die kurzen Wege erleichtern die Entwicklung der Projekte und ermöglichen die schnelle und direkte Kommunikation“, sagt Niederlassungsleiter Mathias Groß.