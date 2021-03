Pandion erhält Baugenehmigung für Pandion Rise

Der Projektentwickler kann mit seinem größten Projekt loslegen. In Düsseldorf-Unterbilk – fußläufig zwischen Medienhafen und Lorettoviertel gelegen – entsteht in den nächsten Monaten ein 70 Meter hoher Büroturm mit einer Fläche von 35.000 m².

.

Die Pandion AG hat die Baugenehmigung für das Büroprojekt Pandion Rise erhalten. An der Völklinger Straße 2 sollen auf 17 Stockwerken insgesamt 35.000 m² Büroflächen entstehen. Der ca. 70 Meter hohe Büroturm setzt neben der Höhe auch mit einem Skygarden auf dem 17. Geschoss einen Akzent für den südlichen Stadteingang – unmittelbar am Düsseldorfer Stadttor. Auf dem 22 Meter hohen Sockelgebäude soll zudem eine Belvedere-Etage mit Außenbereich oberhalb des neuen Boulevards entstehen. Eine Tiefgarage mit 440 teils elektrifizierten Pkw-Stellplätzen sowie eine verglaste Fahrradstation für rund 300 Fahrräder tragen modernen Mobilitätskonzepten Rechnung. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.



Die Mietflächen sind teilbar ab ca. 700 m² und werden durch Konferenzbereiche, großzügige Foyers und einen eigenen Fitnessraum ergänzt. Damit ermöglicht das Objekt viel Platz für sowohl gängige Büroformen wie geschlossene Zellenbüros als auch offene Raumkonzepte mit Open Space und Meeting-Areas.



Der Flughafen Düsseldorf lässt sich innerhalb von 19 Minuten erreichen, während die Königsallee nur sieben Minuten mit dem ÖPNV entfernt ist. Der Rhein ist fußläufig in nur zwei Minuten erreichbar. Der Entwurf für Pandion Rise geht aus einem Architekturwettbewerb hervor und stammt vom Kölner Büro Caspar.Schmitz-Morkramer. Das Interior-Design und Lichtkonzept für die Eingangsbereiche und Allgemeinflächen entspringen den Ideen des Kölner Designbüros A.S.H. Pandion Rise ist Teil einer Quartiersentwicklung: Unmittelbar neben dem Bürokomplex wird auf dem östlichen Grundstücksteil das Wohnprojekt Pandion Next mit rund 150 Wohnungen und einer Kita entstehen. Die Verbindung der beiden Neubauten erfolgt durch einen öffentlichen und begrünten Boulevard.