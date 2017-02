Pandion entwickelt 75 Wohnungen in Berliner Top-Lage

Der Kölner Projektentwickler Pandion plant an der Nürnberger Straße 68 in der Berliner City West ein Wohnprojekt mit 75 Eigentumswohnungen und zwei Gewerbeeinheiten in absoluter 1A-Lage der Bundeshauptstadt. In der Nähe der Shoppingmeilen Kurfürstendamm und Tauentzienstraße entsteht ab Herbst das „Pandion The West“ auf dem ehemaligen Areal der Berliner Volksbank. Das noch vorhandene Bestandsgebäude, das im Juni für den Bau des Wohnprojektes abgerissen werden soll, wird bis dahin von 100 Künstlern aus der Urban Art-Szene als temporäre Galerie genutzt.

Mit der Zwischennutzung durch will Pandion einen Trend setzen und zugleich auch den Zeitgeist der Stadt aufgreifen und fördern. „Mit dieser Art und Dimension der Zwischennutzung eines alten Bestandsgebäudes sind wir einer der ersten im Markt“, erklärte Mathias Groß, Niederlassungsleiter von Pandion in Berlin. Das ehemalige Gebäude der Berliner Volksbank wird im Juni 2017 mitsamt der Ausstellung abgerissen. Danach entstehen in absoluter City-Lage und mit einem Investitionsvolumen von 28 Mio. Euro insgesamt 3.955 m² Wohnfläche und 300 m² Gewerbefläche. Die architektonischen Pläne stammen vom Architekturbüro Axthelm Rolvien, das den Architekturwettbewerb gewinnen konnte. Die Fertigstellung des Neubauprojektes ist für den Herbst 2019 geplant.





Geplantes Wohnprojekt „Pandion The West“ an der Nürnberger Straße 68



Pandion hatte das Areal an der Nürnberger Straße im vergangenen Juni 2016 von Rockstone erworben [Rockstone verkauft weitere Volksbank-Immobilie in der Berliner City-West]. Neben dem hier geplanten Wohnobjekt ist der Kölner Projektentwickler bereits mit zwei Neubauprojekten in der Bundeshauptstadt aktiv. Ende September wurde das Richtfest für die beiden ersten Projekte des Unternehmens in Berlin, das Pandion First und das Pandion Cosmopolitan in Berlin-Mitte gefeiert [Pandion feiert Richtfest für seine ersten beiden Berliner Wohnprojekte]. Auf einem 6.150 m² großen Grundstück an der Beuthstraße/Ecke Kommandantenstraße entstehen 252 Eigentumswohnungen mit rund 20.200 m² Wohnfläche und rund 600 m² Gewerbefläche. „Berlin ist bei in- und ausländischen Käufern nach wie vor beliebt, das spiegelt sich auch im Vertrieb der Projekte wider", erläuterte Mathias Groß, Niederlassungsleiter der Pandion Real Estate GmbH in Berlin, damals. Alle 252 Wohnungen waren zum Zeitpunkt des Richtfestes bereits verkauft. Kapazitäten für ein weiteres Neubauprojekt hatte sich Pandion im Oktober 2016 mit dem Ankauf eines Grundstückes im Bezirk Prenzlauer Berg geschaffen. Ab Frühjahr 2018 entstehen dort rund 260 Eigentumswohnungen mit insgesamt etwa 22.000 m² Wohnfläche [Pandion erwirbt zwei Grundstücke für 325 Wohnungen in Berlin].