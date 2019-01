Pandion baut neue Niederlassung in Stuttgart auf

Steffen Jüstel

© Pandion/Büttner: Steffen Jüstel, Pandion Real Estate GmbH

Pandion baut eine neue Niederlassung in Stuttgart auf und stärkt damit seine Präsenz im Südwesten Deutschlands. Ins Boot geholt hat sich der Kölner Projektentwickler dafür Steffen Jüstel (53), der seit Anfang Januar als Niederlassungsleiter das Geschäft vor Ort betreut. Der Architekt und Diplom-Ingenieur soll für das Immobilienunternehmen die Geschäfte im Raum Stuttgart ausbauen und Wohn- und Gewerbeprojekte in und um die baden-württembergische Landeshauptstadt realisieren. Damit wird die Pandion Gruppe zukünftig neben dem Hauptsitz in Köln an den Standorten München, Berlin und Stuttgart vertreten sein.

.

Jüstel leitete zuvor lange Zeit die Niederlassung der Hochtief Projektentwicklung GmbH in Stuttgart. Danach folgte eine Station als Geschäftsführer bei der LBBW Immobilien Development GmbH. Zuletzt war er als Prokurist und Bereichsleiter Projektinitiierung bei der Ed. Züblin AG in Frankfurt tätig.