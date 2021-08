Pandion verstärkt Managementebene

Der Kölner Projektentwickler Pandion erweitert sein Management um eine neu geschaffene Führungsposition auf Holdingebene. Seit 1. Juli 2021 ist Dr. Philipp Holtschmidt Kaufmännischer Leiter der Pandion AG. In dieser Funktion verantwortet er die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Unternehmensentwicklung, IT und Personal.

.

Der 44-Jährige war zuvor langjährig bei der Boston Consulting Group und bei Unitymedia tätig. Er verfügt über ein breites Erfahrungsspektrum in Strategie, Transformation, Corporate Finance und Personal. Zuletzt begleitete Dr. Holtschmidt erfolgreich die Übernahme von Unitymedia durch Vodafone.



Darüber hinaus findet ein Wechsel in der Geschäftsführung der Pandion Vertriebs GmbH statt. Der bisherige Geschäftsführer Ingo Schwarz verlässt die Geschäftsführung, bleibt dem Unternehmen aber weiterhin im Vertriebsteam erhalten. Seine Nachfolge hat zum 1. August 2021 Ralph Dominick angetreten. Der 42-Jährige besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche, davon 15 Jahre in Führungspositionen bei der Dornieden Gruppe und der Deutschen Reihenhaus AG.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Dr. Philipp Holtschmidt und Ralph Dominick zwei erfahrene Führungskräfte für unser Management gewinnen konnten“, so Reinhold Knodel, Vorstand der Pandion AG. „Mit Blick auf unseren anhaltenden Wachstumskurs sind diese Personalien ein strategisch wichtiger Schritt.“