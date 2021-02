Pandemie beschleunigt rückläufige Flächennachfrage in Braunschweig

Bedingt durch die Corona Pandemie hat sich die in bestimmten Einzelhandelsbranchen bereits zuvor konstatierte rückläufige Mieternachfrage weiter akzentuiert. In diesem Kontext wurden auch verschiedene Insolvenzen und Restrukturierungen einzelner Unternehmen verzeichnet – insbesondere in der Mode- und Textilbranche. Weitere werden für das begonnene Jahr erwartet. Zu diesem Ergebnis kommt Olaf Petersen, Geschäftsführer und Chefresearcher von Comfort, in seiner aktuellen Analyse „Retail Flashlight Braunschweig“.

Die durch den zweiten Lockdown verursachten fehlenden Umsätze sowie die ausgelöste Verunsicherung führen trotz der gestarteten Corona-Impfungen bei der Retail-Expansion naturgemäß zu einer gewissen Zurückhaltung. Der bereits in den letzten ein bis zwei Jahren zu verzeichnende Trend zur Flexibilisierung von Mietverträgen – kürzere Festlaufzeiten, Umsatzmieten, Sonderkündigungsrechte, etc. – gewinnt hierbei verstärkt an Relevanz. Die sinkende mieternachfrage drückt vor allem bei größeren Ladenflächen ab 1.000 m² sowie vertikaler Geschossstruktur auf die Mieten – hier mit Abschlägen im deutlich zweistelligen Prozentbereich.



Diese Bundestrends finden auch in der aktuellen Entwicklung der Löwenstadt Braunschweig ihren Ausdruck. So ist der Beschäftigungsaufbau des vorangegangenen Jahrzehnts (rd. + 20.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte) zum Erliegen gekommen. Vielmehr stieg die Arbeitslosenquote von 4,8 % im Vorjahr auf 5,7 % in 2020 deutlich an (jeweils im September, das ist der Monat mit dem niedrigsten Saisoneffekt). Zudem beeinträchtigen Kurzarbeit und eine deutlich gestiegene Homeoffice-Bedeutung das Einkaufsverhalten der Menschen. Mit entsprechend ungünstigen Auswirkungen für den stationären Einzelhandel.



Braunschweig

Die zweitgrößte Stadt Niedersachsens fungiert als Oberzentrum und stellt einen leistungsstarken Wirtschafts-, Forschungs- und Handelsstandort dar. Vor diesem Hintergrund verfügt die „Stadt der Wissenschaft“ über generell positive Bevölkerungs-, Kaufkraft- und Arbeitsmarktdaten und in der Folge auch über eine klar überdurchschnittliche Einzelhandelskaufkraft.



In puncto Einzelhandel stellt Braunschweig bereits seit langem ein echtes „Schwergewicht“ als Einkaufsstadt in Norddeutschland dar - teilweise etwas unterhalb der bundesweiten Wahrnehmung. So hat der Braunschweiger Einzelhandel 2019 einen Gesamtumsatz von rd. 1,9 Mrd. Euro erwirtschaftet. Dieser wird auch in hohem Umfang durch externe Kaufkraftzuflüsse gespeist. Entsprechend erreicht die Einzelhandelszentralität Braunschweigs lt. GfK mit rd. 143 einen außerordentlich hohen Wert. Die Zuströme an externer Kaufkraft gehen primär auf das weitläufige Einzugsgebiet zurück. Diesbezüglich ist Braunschweig sogar eine „Millionenstadt“. Der Einzelhandel reflektiert nämlich auf ein Einzugsgebiet an Menschen in dieser Größenordnung: Das ist in etwa das Vierfache der städtischen Bevölkerung. Als Ergebnis einer zielgerichteten, auf die Stärkung der Innenstadt ausgerichteten Stadtpolitik, stellt die Braunschweiger City das eindeutige Zentrum des städtischen Einzelhandelsgeschehens dar. Hier wurde 2019 auf einer Verkaufsfläche von knapp 190.000 m² ein Einzelhandelsumsatz von über 700 Mio. Euro getätigt. Der Umsatzanteil der Innenstadt am Gesamtumsatz der Stadt dokumentiert mit rund 37 % die eindrucksvolle Stärke und Attraktivität; liegt dieser doch bei deutschen Städten dieser Größenordnung allgemein rd. 10 Prozentpunkte niedriger.



Der Markt für Einzelhandelsimmobilien

Auf dem deutschen Investmentmarkt erreichten Handelsimmobilien in 2020 trotz des Lockdown-Schocks noch immer ein Transaktionsvolumen von knapp 11 Mrd. Euro. Dies entspricht in etwa dem Wert des Vorjahrs und dürfte auch dem nach wie vor vorhandenen Anlagedruck am Kapitalmarkt geschuldet sein. Für Highstreets-Immobilien hat allerdings der zweite Lockdown zum Jahresende der Nachfrage wieder einen Dämpfer verpasst. Die erfahrene Anfälligkeit der Assetklasse in der Pandemie, fortlaufende Diskussionen über Anpassung mietvertraglicher Regelungen im Umgang mit solchen Krisen oder befürchtete Insolvenzen weiterer Mietkonzepte lassen Investoren zurückhaltend agieren und geforderte Renditen neu bewerten. Noch wesentlicher als zuvor ist hierbei aber die Bewertung der nachhaltigen Mieten für die Retail-Flächen. Insbesondere in Bezug auf mehrgeschossige Großflächen ist aufgrund des Flächenwachstums der letzten Dekade eine exakte Analyse des Flächenprofils und der nachhaltigen Miethöhe erforderlich. Die Mieten müssen einfach auch längerfristig passen! Hiervon ausgehend sind die Investoren durchaus auch wieder bereit, für echte Toplagen Kaufpreisfaktoren in einer ähnlichen Größenordnung wie vor der Krise zu bezahlen. Bezogen auf Nicht-Toplagen wie auch Nicht-Topstädte sind allerdings deutlich gewachsene Abschläge festzustellen. Ungebrochen stark nachgefragt sind Nahversorgungsobjekte, die in der Gunst der Investoren in 2020 nochmal zulegen konnten und deren Renditen entsprechend weiter sinken.



Dieses Szenario ist auch für Braunschweig gültig. Zu ergänzen ist, dass Highstreet-Objekte in den A-Standorten stärker im Fokus von Investoren liegen und daher an Standorten wie Braunschweig aktuell eher ein regionaler Investorenkreis Interesse zeigt. Die Kaufpreise bewegen sich auf hohem Niveau, wobei für Objekte in Toplagen mit einem nachhaltigen Mietniveau Kaufpreisfaktoren von mehr als dem 20-fachen der Jahresmiete erzielt werden. Im Fokus des Interesses stehen in diesem Kontext insbesondere Objekte in Lauflagen des historischen Stadtkerns, die über eine gemischte Nutzung mit mehreren Mietern und über ein nachhaltiges Mietniveau verfügen.



1A-Lagen: Aktuelle Entwicklungen und Mieten

Die Mieten für Ladenlokale und Flächen in den 1A-Lagen sind bedingt durch die Corona- Krise lageübergreifend unter Druck geraten. Es ist ein spürbarer Anstieg von Flächenvakanzen festzustellen - mit der Folge von Abschlägen bei den Höchstmieten von mindestens 9 – 10 % und teilweise noch deutlich darüber für kleine bzw. mittelgroße Ladenflächen.



Nachfolgend erfolgt zu den innerstädtischen Braunschweiger Haupteinkaufslagen eine aktuelle Kurzcharakterisierung sowie die Darstellung der gegenwärtig erzielbaren Höchstmieten.



Damm

• Frequenzstarke Toplage, lt. hystreet mit über 3.000 Passanten pro Stunde in der Spitze (vor Corona)

• Standort einiger Großflächenmieter wie C & A und Karstadt Sports

• Sowohl moderne Verkaufsflächen (z. B. Zara und H & M) als auch Immobilien mit Optimierungsmöglichkeiten

• Neue Mieter: Backwerk (vermittelt durch Comfort)

• Höchstmiete: ca. 81 – 91 Euro / m² (klein)



Hutfiltern

• 1A-Lage mit guten Frequenzen, u. a. TK Maxx, Woolworth, Deichmann

• Lt. Hystreet rd. 3.400 Personen in Top-Stunden

• Burgpassage, als Verbindung zur Lage Sack, soll zur offenen Einkaufsstraße „Burggasse“ umgebaut werden. Die Realisierung ist aber noch nicht gesichert

• Höchstmiete: ca. 81 - 91 Euro / m² (klein)



Sack

• Lage wurde im Gefolge der Primark-Eröffnung und Fertigstellung des Konrad-Koch- Quartiers aufgewertet

• Umliegende Parkhäuser und ÖPNV-Anschluss stützen Frequenz

• Diese rangiert lt. Hystreet bei rd. 2.500 Passanten in der Spitze

• Projektentwicklungen bieten weiteres Potenzial (Burggasse, Welfenhof).

• Direktverbindung über Nebenstraßen zu den Schloss-Arkaden

• Neue Mieter: Summersby (im Langerfeldt-Haus)

• Höchstmiete: ca. 81 - 91 Euro / m² (klein)