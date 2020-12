Panattonis Mitarbeiter übergeben 64.600 Euro an UNICEF

Die Mitarbeiter von Panattoni in Europa haben sich im Dezember trotz der pandemiebedingten Einschränkungen für einen wohltätigen Zweck sportlich betätigt und viele Kilometer zurückgelegt.

.

211 Mitarbeiter in acht Ländern, in denen Panattoni vertreten ist, nahmen an der zweiwöchigen ‚Robomania‘-Aktion teil, um Punkte für eine mobile Aktivitäten-App zu sammeln. Es wurde gejoggt, zuhause trainiert oder mit dem Fahrrad gefahren und ein Gesamtergebnis von 143.777 Punkten erreicht. Jeder Punkt wurde umgerechnet und anschließend vom Unternehmen verdoppelt, so dass Panattoni letztendlich 64.600 Euro an UNICEF spendete. Die Mittel kommen Entwicklungshilfeprojekten im Sudan, im Jemen und im Niger sowie in Syrien zugute. Dort werden Kinder mit Medikamenten und medizinischer Ausrüstung sowie mit Hygieneprodukten und sauberem Wasser versorgt. Die Spendenaktion fand anlässlich des Geburtstags von Robert Dobrzycki, CEO von Panattoni, statt, der sich den Aktivitäten in der zweiten Woche anschloss. Die Teilnehmer feuerten sich gegenseitig an – beispielsweise in der Facebook-Gruppe der Initiative. In 2.477 Aktivitäten, die europaweit ausgeführt wurden, legten die Mitarbeiter dabei insgesamt 8.290 km zurück.