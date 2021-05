Panattonis Logistikpark in Verden geht in die Vermarktung

Panattoni erreicht den nächsten Etappenschritt für sein neues Logistikzentrum in der Metropolregion Bremen. Die zwei Logistikhallen mit einer Gesamtfläche von rund 60.000 m², die derzeit in Verden an der Aller auf einem ca. 119.000 m² großen Grundstück entstehen [wir berichteten], gehen nun in die Vermarktung.

