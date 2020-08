Panattoni zieht es erneut in die Rhein-Neckar-Region

Panattoni steht mit dem nächsten Projekt in der Rhein-Neckar-Region in den Startlöchern. Die Immobile wird ohne Vorvermietung im rheinland-pfälzischen Speyer realisiert. Dies ist bereits das zweite spekulative Projekt, das der Entwickler in der Region errichtet. Im baden-württembergischen Ladenburg entsteht außerdem derzeit der Panattoni Park Mannheim Ost, für den Ende Juli sowohl Spatenstich als auch die Mietvertragsunterzeichnung mit dem zukünftigen Ankermieter Neska stattfanden [wir berichteten].

.

Auf einer Grundstücksfläche von 31.125 m² entstehen an der Brunckstraße 22 17.600 m² Logistik-, 880 m² Büro- und 1.330 m² Mezzanine-Fläche sowie 50 Stellplätze. Die Immobilie verfügt über eine Höhe von 10 m UKB (Unterkante Binder) und eignet sich für klassische Logistiktätigkeiten als auch für die Leichtindustrie und Produktion. Durch die direkte Nähe zur Bundesstraße B9 sowie zur Bundesautobahn A 61 verfügt das Objekt über eine hervorragende Anbindung zum Autobahnkreuz A 6/A 5 in Richtung Karlsruhe, Frankfurt und Mannheim.



Der Panattoni Park Speyer wird auf einem ehemaligen Produktionsstandort für Lebensmittelverpackungen realisiert. Neben der Revitalisierung des Produktionsareals setzt Panattoni im Rahmen seines „Green Building Concepts“ einen besonderen Schwerpunkt auf den Aspekt der Nachhaltigkeit bei der Projektentwicklung. Dazu zählen neben dem Bau der Immobilie nach DGNB-Goldstandard (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) die Entwicklung versickerungsfähiger Pkw-Stellflächen sowie Maßnahmen zur landschaftsnahen Fassadengestaltung. Besondere Berücksichtigung findet zudem der Erhalt der örtlichen Flora, vor allem großkroniger Bäume auf dem Areal.



Des Weiteren strebt Panattoni in enger Kooperation mit den Stadtwerken Speyer die vollflächige Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus an. Dadurch sollen die Emissionen des Treibhausgases CO2 reduziert und grüner Strom für die Region gewonnen werden.



„Das Projekt in Speyer hat einen besonderen Stellenwert für uns. Die Region Rhein-Neckar ist geprägt von einem akuten Flächenmangel, allem voran in den Logistik-Topregionen“, sagt Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni. „Damit führen wir dem Standort bereits zum wiederholten Mal dringend benötigte Logistik- und Produktionsfläche zu und ermöglichen Nutzern weiteres Wachstum in einem modernen Umfeld. Zudem leisten wir einmal mehr einen Beitrag zur Eindämmung der Bodenversieglung, indem wir ein bestehendes brachliegendes Industrieareal revitalisieren.“



Der Beginn der Rückbauarbeiten ist für das dritte Quartal 2020 geplant, das Ende der Baumaßnahmen ist bereits für Ende 2021 vorgesehen. Als Makler für das Grundstück war Engel & Völkers tätig. Der Immobilienberater ist auch für die Vermarktung zuständig.