Panattoni verkauft Noerpel-Logistikzentrum in Giengen an LIP

Panattoni hat das fünfte Build-to-Suit-Projekt für Noerpel planmäßig fertiggestellt und übergeben. Am vergangenen Freitag trafen sich OB Dieter Henle mit Judith Noerpel-Schneider, Lukas Noerpel-Schneider, den Noerpel-Geschäftsführern Berthold Bernecker und Wolfgang Britz sowie Fabio Kirchgeßner, Head of Business Development BTS bei Panattoni und Niederlassungsleiter Marc Schneidewind zur Einweihung im neuen Logistikterminal, das nun mit Fertigstellung in den Bestand von LIP Invest wechselt.

.