Panattoni verkauft drei Amazon-Verteilzentren an Koreaner

Der koreanische Asset Manager Midas International und L'Etoile Properties sichern sich ein deutsches Last-Mile Logistikportfolio mit bonitätsstarkem Mieter im Auftrag eines koreanischen Immobilienfonds. Das Portfolio wurde im Wege eines Share Deals vom Projektentwickler erworben.

.

Der koreanische Asset Manager Midas International Asset Management und L'Etoile Properties kaufen ein deutsches Last-Mile Logistikportfolio. Das Portfolio wurde im Wege eines Share Deals vom Projektentwickler Panattoni erworben und umfasst drei Logistikzentren, die langfristig an Amazon vermietet sind.



Die drei kürzlich fertiggestellten Built-to-Suit-Projekte (BTS) befinden sich in interkommunalen Gewerbe- und Industrieparks in Knüllwald bei Kassel, Magdeburg und Schortens bei Wilhelmshaven und dienen Amazon zur Belieferung der letzten Meile von strategisch relevanten Einzugsgebieten. Dabei verknüpfen die Bauten Elemente eines klassischen Verteilzentrums mit einem Cross-Dock-Konzept für die Beladung von Sprintern. Die drei Verteilzentren verfügen über eine Mietfläche von rund 25.000 m².



Das Asset Management des deutschen Portfolios wird L'Etoile übernehmen. Der Kauf markiert bereits die siebte erfolgreiche Akquisition von L'Etoile im Auftrag von koreanischen Kunden und erhöht damit die gesamten AuM in Deutschland auf 2,9 Mrd. Euro.



Clifford Chance war beratend für die Midas International tätig, die sich im Mai vergangenen Jahres bereits gemeinsam mit Apeiron für 200 Mio. Euro das Maple-Portfolio gesichert hatte [wir berichteten]. Technisch begleitete den Käufer zudem die Witte Projektmanagement GmbH. Verkäuferseitig berieten rechtlich die Kanzleien Bryan Cave Leighton Paisner LLP (BCLP) sowie Simmons & Simmons LLP.