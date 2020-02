Panattoni und Wabtec feiern Spatenstich in Bochum-Laer

Am 7. Februar 2020 feierte Panattoni gemeinsam mit dem Brems- und Kupplungsspezialisten Wabtec den Spatenstich für eine neue 20.000 m² umfassende Produktions- und Büroanlage, die derzeit auf einem 34.000 m² großen Brownfield in Bochum-Laer entwickelt wird. Der neue Standort soll für die Entwicklung und Herstellung von Bremsen sowie die Wartung von Kupplungen und Bremsen für Transitfahrzeuge genutzt werden.

