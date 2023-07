Panattoni und Kühne+Nagel feiern Richtfest in Wittenburg

Nach dem Baustart Anfang März [wir berichteten] feierte Panattoni gestern zusammen mit dem künftigen Nutzer Kühne+Nagel Richtfest für ein neues Logistikzentrum im mecklenburg-vorpommerischen Wittenburg. Die Fertigstellung sieht der Projektentwickler für den Jahreswechsel 2023/2024 vor. 2024 soll die Übergabe und die Betriebsaufnahme erfolgen.

