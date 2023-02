Panattoni und Dachser feiern Spatenstich in Rottenburg

Panattoni feierte am 09. Februar 2023 gemeinsam mit Dachser den Spatenstich eines weiteren Distributionszentrums des Logistikdienstleisters im baden-württembergischen Rottenburg am Neckar. Neben Vertretern von Dachser und Panattoni samt Projektbeteiligter nahm der Oberbürgermeister der Stadt Rottenburg an den Feierlichkeiten teil.

.