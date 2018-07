Panattoni übergibt Logistikzentrum bei Stuttgart an ZF

Am 12. Juli 2018 fand die feierliche Übergabe und Einweihung des von Panattoni Europe entwickelten Logistikzentrums in Alfdorf bei Stuttgart statt. Zur Einweihungsfeier erschienen zahlreiche Vertreter der Stadt Alfdorf, der regionalen Behörden sowie der am Bau beteiligten Unternehmen.

.