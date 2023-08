Panattoni übergibt BTS-Immobilie in Neuruppin an Fressnapf

Am vergangenen Freitag, dem 18. August 2023, hat Panattoni den neuen Logistikstandort in Neuruppin an die Fressnapf-Gruppe übergeben. Die nutzerspezifische Build-to-suit (BTS) Immobilie entstand seit November 2022 [wir berichteten] und umfasst eine Gesamtnutzfläche von rund 47.500 m² auf einem rund 83.000 m² großen Areal.

