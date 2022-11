Panattoni übergibt BTS-Immobile an Ifco

Panattoni feierte am 9. November gemeinsam mit der Ifco Systems GmbH die Übergabe des neuen Logistikzentrums. Die feierliche Übergabe der 23.300 m² großen Build-to-Suit-Immobilie in Dannstadt-Schauernheim fand in Anwesenheit der rheinland-pfälzischen Staatssekretärin Petra Dick-Walther statt.

