Panattoni startet Vermarktung in Rheine

Für den im Herbst angekündigten spekulativen Neubau in Rheine, ist nun die Vermarktung angelaufen. Der multifunktionale Produktions- und Logistikneubau wird von Panattoni auf einem ca. 92.700 m² großen Grundstück im Industriegebiet Baarentelgen realisiert [wir berichteten]. Insgesamt können direkt an der A30 bis zu ca. 50.000 m² neue Logistik-, Produktions- und Industriefläche entstehen.

